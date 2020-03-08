Логинов в этом сезоне может больше не выступить в Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в нынешнем сезоне может досрочно завершить выступление на международной арене, его участие в предпоследнем этапе Кубка мира в финском Контиолахти находится под большим вопросом, заключительный старт в норвежском Холменколлене он пропустит. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

По причине недомогания Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Этап в Финляндии запланирован на 12-15 марта, в Норвегии - на 20-22 марта.

"Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет", - сказал Хованцев.

Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую награду чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Этот результат стал худшим для него в Кубке мира с января 2018 года. Спортсмен также пропустил субботнюю мужскую эстафету.

28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Решение пропустить гонку было вызвано тем, что 22 февраля, за день до старта, итальянская полиция обыскала его гостиничный номер.

В отношении спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича в Италии было открыто уголовное дело в связи с их возможной причастностью к нарушению антидопинговых правил.