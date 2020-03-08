Биатлонистка Миронова пропустила этап Кубка мира в Нове-Место по причине болезни

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустила этап Кубка мира в Нове-Место по причине болезни. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Миронова в этом сезоне завоевала первые в карьере медали Кубка мира, однако февральский чемпионат мира в Италии для нее сложился неудачно. На прошедшем после этапе Кубка мира в Нове-Место спортсменка не выступила ни в одной из гонок. Последняя из них прошла в воскресенье.

"Светлана заболела еще в Италии. Сейчас она восстанавливается. Рассчитываем на нее на следующем этапе в Контиолахти", - сказал Хованцев.

В этом сезоне в Кубке мира пройдут еще два этапа - в финском Контиолахти (12-15 марта) и в Осло (20-22 марта).