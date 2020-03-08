"Челси" дома разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 8 марта. "Челси" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Голы забили Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро (21), Виллиан (51) и Оливье Жиру (54).

"Эвертон" не может обыграть "Челси" в гостях в матчах чемпионата на протяжении 25 встреч (11 ничьих, 14 поражений), в последний раз ливерпульский клуб побеждал на "Стэмфорд Бридж" в ноябре 1994 года (1:0).

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 29 матчах. "Эвертон" идет 12-м, в активе команды под руководством Карло Анчелотти после 29 туров 37 очков.

В следующем матче в чемпионате "Челси" сыграет на выезде 14 марта с "Астон Виллой", "Эвертон 16 марта примет в мерсисайдском дерби примет "Ливерпуль".