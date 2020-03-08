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Кубок мира по биатлону

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Контиолахти

Команду представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России определился с составом женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

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Этап в Контиолахти пройдет с 12 по 15 марта, в программе соревнования спринтерские гонки, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

В женской части соревнований Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Поскольку квота позволяет российской команде выставить на личные гонки только пять спортсменок, одна из них пропустит спринт и пасьют. "Кто будет здоров, тот и побежит", - отметил Хованцев.

Миронова по причине болезни пропустила завершившийся в воскресенье в Нове-Место этап Кубка мира.

Мужскую команду России в Контиолахти должны представить Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев. При этом, как ранее ТАСС рассказал Хованцев, Логинов по причине недомогания рискует досрочно завершить международный сезон.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Осло (20-22 марта).

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