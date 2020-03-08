Гендиректор "Сочи": команда преодолела психологический барьер после победы над "Уралом"

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты "Сочи", победив в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский "Урал", преодолели психологический барьер. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

В воскресенье "Сочи" обыграл дома "Урал" со счетом 2:0. Сочинцы не могли победить в чемпионате с 30 сентября прошлого года, когда команда дома обыграла грозненский "Ахмат" (2:0). "Сочи" прервал восьмиматчевую серию без побед (три ничьи, пять поражений).

"Видно единое целое, новички вписываются, ребята чувствуют друг друга, стараются помогать друг другу на поле. Прогресс на лицо, видно, что по игре команда уже похожа на мобильный кулак, который способен ударить и не раз", - сказал Рубашко.

"Давно ждали победу, заслуживали ее, что-то нам мешало победить. Хороший матч получился против сильного соперника - команда выглядела хорошо, создала моменты. Это преодоление психологического барьера, для нас это было большое дело. Где-то нервничали, где что-то не получалось, дай бог, что все будет нормально, и мы сможем показать наши способности", - добавил он.

"Сочи" примет "Оренбург" 11 марта в перенесенном матче 18-го тура.