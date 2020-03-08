Российские конькобежцы заняли девять призовых мест в зачетах Кубка мира

ТАСС, 8 марта. Российские спортсмены заняли призовые места в зачетах по итогам девяти дисциплин Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2019/20. Финал Кубка мира завершился в воскресенье в нидерландском Херенвене.

В Кубке мира баллы подсчитываются в 14 дисциплинах (по семь у мужчин и женщин) - 500 м, 1000 м, 1500 м, длинные дистанции, масс-старты, командные гонки преследования, командные спринты.

В зачете командных гонок преследования мужская сборная России заняла первое место.

В зачете 500-метровок вторые места заняли Ангелина Голикова и Виктор Муштаков. Данила Семериков стал вторым в зачете длинных дистанций. Женские команды России заняли вторые места в зачетах командного спринта и командных гонок преследования.

Третье место в активе Ольги Фаткулиной в зачетах дистанций 500 м и 1000 м, а также Евгении Лаленковой - 1500 м.