Главный тренер "Сочи" отметил организованность игры команды в матче РПЛ против "Урала"

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что организованность игры помогла команде победить екатеринбургский "Урал" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом Федотов сказал на послематчевой пресс-конференции.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Сочи" со счетом 2:0.

"Сыграли организованно, не позволили много создать сопернику, но "Урал" - очень крепкий середняк, выступающий уже давно и обладающий огромным опытом. Никому не бывает с ними легко. Сегодняшняя игра в очередной раз показала, что это очень достойный соперник, и мы очень рады этой победе", - сказал Федотов.

"Как показал ход игры с "Уралом", никому с ними просто не бывает, приходилось очень много терпеть, обороняться. Не все получалось в организации, выходе из обороны и атакующих действиях. У нас тем не менее был план, который мы методично реализовывали", - добавил Федотов.

"Сочи" остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка.

11 марта "Сочи" примет "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура, проведение встречи было запланировано в начале декабря, однако игра была перенесена из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной. В матче 22-го тура "Сочи" примет "Краснодар" 15 марта.