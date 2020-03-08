{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Главный тренер "Сочи" отметил организованность игры команды в матче РПЛ против "Урала"

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Сочи" со счетом 2:0
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что организованность игры помогла команде победить екатеринбургский "Урал" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом Федотов сказал на послематчевой пресс-конференции.

На эту тему

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Сочи" со счетом 2:0.

"Сыграли организованно, не позволили много создать сопернику, но "Урал" - очень крепкий середняк, выступающий уже давно и обладающий огромным опытом. Никому не бывает с ними легко. Сегодняшняя игра в очередной раз показала, что это очень достойный соперник, и мы очень рады этой победе", - сказал Федотов.

"Как показал ход игры с "Уралом", никому с ними просто не бывает, приходилось очень много терпеть, обороняться. Не все получалось в организации, выходе из обороны и атакующих действиях. У нас тем не менее был план, который мы методично реализовывали", - добавил Федотов.

"Сочи" остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка.

11 марта "Сочи" примет "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура, проведение встречи было запланировано в начале декабря, однако игра была перенесена из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной. В матче 22-го тура "Сочи" примет "Краснодар" 15 марта.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Российские саблистки одержали победу на этапе Кубка мира в Греции
В составе команды выступали Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Яна Егорян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС