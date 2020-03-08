Пусто-Место. Российские биатлонисты остались без медалей на этапе Кубка мира в Чехии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место не завоевали медалей. Они были близки к пьедесталу в эстафетных гонках, однако в личных составить конкуренцию в борьбе за высокие награды не смогли. Во многом по причине неготовности вернуться на свой прежний уровень лидера команды Александра Логинова. Новоявленный чемпион мира сумел найти силы для того, чтобы возобновить выступление на международной арене после полицейских обысков в Италии, однако вернуться на прежний высокий уровень не смог.

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В пятницу в спринте Логинов стал 65-м. Так плохо на Кубке мира он не выступал с января 2018 года. Лидер команды даже не стал возражать против того, чтобы пропустить эстафетную гонку, в которой команду за собой повели молодые Эдуард Латыпов и Карим Халили. В воскресенье он окончательно сдался - по причине недомогания не вышел на масс-старт. "Врач рекомендовал не стартовать", - сказал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров. Без подмоги Поднять упавшее знамя в российской команде оказалось некому. Латыпов, который накануне был быстрейшим на своем этапе в эстафете, на этот раз провалил гонку, допустив девять промахов. Второй российский участник масс-старта Матвей Елисеев вновь пробежал на своем среднем уровне - 16-е место. В женском масс-старте тоже была привычная картина - Екатерина Юрлова-Перхт, даже несмотря на падение со спуска, шла лидером после двух огневых рубежей из положения лежа, однако "стойка" ее как обычно подвела. В итоге только 17-е место.

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Ее напарница по команде Лариса Куклина вновь продемонстрировала непривычно высокую для себя скорость прохождения дистанции, но и стрельбу одна из самых точных биатлонисток мира показала несвойственную - четыре промаха. Итоговое десятое место. В гонке должна была стартовать Светлана Миронова, но она еще во время чемпионата мира почувствовала недомогание и до сих пор не успела восстановиться после болезни. Миронова поедет на следующий этап Кубка мира в Контиолахти, который пройдет с 12 по 15 марта, однако пока не известно, сумеет ли она там выступить. Помимо упомянутых биатлонисток в Финляндию также поедут Кристина Резцова, Ирина Старых и Ульяна Кайшева. В программе этапа - спринтерские гонки, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета. Поскольку квота позволяет российской команде выставить на личные гонки только пять спортсменок, одна из них пропустит спринт и пасьют. "Кто будет здоров, тот и побежит", - отметил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Логинов сдает А вот участие Логинова в предстоящем старте, по словам главного тренера, под большим вопросом. Пока изменений в составе нет, туда выступать также едут Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Если же Логинов окончательно сломается, его надо будет срочно менять. Вероятнее всего Кириллом Стрельцовым, который неплохо дебютировал в этом сезоне в Кубке мира. В прошлом сезоне Логинов в общем зачете Кубка мира стал вторым, в этом - идет восьмым. И нет никаких предпосылок к тому, что в Контиолахти ему будет по силам улучшить свои показатели. При этом на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Осло 20-22 марта, он уже точно не едет, по этой причине сохранять его в заявке и на финский этап особого смысла не имеет.