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КХЛ

Шипачев: "Динамо" надо показывать хорошую игру с начала пятого матча со "Спартаком"

В воскресенье "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 3:2 и сравнял счет в серии - 2:2

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" необходимо демонстрировать хорошую игру с первого периода пятого матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом журналистам заявил капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

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Четвертая встреча серии прошла в воскресенье и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. После двух периодов красно-белые вели со счетом 3:0. Счет в серии стал 2-2.

"2:2 в серии как 0:0, нам осталось выиграть две игры. Будем разбираться с ошибками. Мы хорошо провели третий период. Надо хорошо играть, начиная с первого периода", - отметил Шипачев.

"Первый период проиграли "Спартаку". Может быть, переживали, плюс удаления получили", - рассказал нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин.

После финальной сирены нападающий "Спартака" Артем Федоров сильно бросил по воротам "Динамо", из-за чего на льду началась массовая потасовка. "Время закончилось, началась драка, мы этим ничего не хотели показать, но какой смысл бросать по воротам, когда уже время игры закончилось. В плей-офф все игры тяжелые, ничего особенного. В большинстве нам где-то не повезло, моменты были, надо больше биться и лезть на "пятак", - сказал Яшкин.

Пятый матч серии состоится 10 марта на "ВТБ-Арене".

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