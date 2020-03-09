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Футбол в России

Пустовойтова хотела бы провести матч РПЛ в качестве главного арбитра

В воскресенье Пустовойтова была резервным арбитром на матче "Локомотив" - "Ахмат", став первой женщиной, работавшей в судейской бригаде на матче высшего дивизиона чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова выразила желание работать главным судьей в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий Пустовойтовой предоставлен ТАСС пресс-службой Российского футбольного союза (РФС).

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В воскресенье в Москве прошел матч чемпионата России между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом" (1:0), Анастасия Пустовойтова вошла в состав судейской бригады в качестве резервного арбитра, став первой в истории чемпионата России женщиной, работавшей резервным судьем на матче высшего дивизиона чемпионата страны по футболу.

"Безусловно, обслуживать матч Российской премьер-лиги было очень почетно, но в то же самое время волнительно, это исторический момент для всех российских арбитров-женщин. Впервые девушке было доверено работать на встрече мужского элитного дивизиона, особенно знаковым можно назвать тот факт, что это произошло в Международный женский день. Если РПЛ рассматривать как космическое пространство, я, хотя это и очень сильно завышенное сравнение, могла бы назвать себя футбольной Валентиной Терешковой", - сказала Пустовойтова.

"Несмотря на статус резервного рефери, эта роль была также очень ответственной, к РПЛ приковано повышенное внимание: много журналистов, масштабные телетрансляции, тем более что матчи здесь, конечно, проходят на более высоких скоростях, чем игры женского чемпионата. В мужском футболе больше борьбы. Разумеется, очень хочется продолжить работать в РПЛ, даже в качестве резервного судьи, это огромнейший опыт, но, безусловно, хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра. Буду продолжать серьезно работать, доказывать и ждать нового назначения, нового вызова", - добавила она.

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