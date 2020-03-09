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Футбол в России

Матчами с участием "Зенита", "Спартака" и ЦСКА завершится 21-й тур РПЛ

Петербургский клуб примет "Уфу", красно-белые дома сыграют с "Краснодаром", а армейцы на выезде встретятся с "Ростовом"
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Три матча с участием "Зенита", "Спартака" и ЦСКА в понедельник завершат программу 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лидирующий в чемпионате петербургский "Зенит" примет "Уфу". Встреча, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой из Люберец, начнется в 19:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга в первом матче после зимней паузы сыграла вничью с "Локомотивом" (0:0) и продолжает лидировать в чемпионате России, имея в активе 46 очков. "Уфа" в прошлом туре на выезде уступила ближайшему преследователю "Зенита" "Краснодару" (0:2) и с 25 очками располагается на девятом месте.

"Зениту" в предстоящей встрече не помогут два центральных защитника - травмированный Эммануэль Маммана и дисквалифицированный Бранислав Иванович. Под вопросом участие в игре форвардов Сердара Азмуна, Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси. Команда из Санкт-Петербурга в нынешнем чемпионате не потерпела ни одного поражения на своем поле. В составе "Уфы" матч пропустят защитники Даниил Круговой и Александр Сухов.

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"Краснодар", отстающий от "Зенита" на восемь очков, проведет матч 21-го тура на выезде против "Спартака". Встреча начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. "Спартак" с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, однако после перерыва красно-белые одержали две победы в дерби над принципиальными соперниками - в рамках чемпионата было обыграно "Динамо" (2:0), а в 1/4 финала Олимп - Кубка России команда Доменико Тедеско оказалась сильнее ЦСКА (3:2 в дополнительное время). В той встрече сотрясение мозга получил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, его участие в игре с "Краснодаром" остается под вопросом.

Точно хозяевам поля не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. В составе "Краснодара" из-за травм не сыграют защитники Урош Спайич и Александр Мартынович, а также полузащитник Виктор Классон.

В стартовом матче воскресенья, который начнется в 14:00 мск, "Ростов" примет ЦСКА. После 20 туров команды набрали по 35 очков, но ростовчане опережают армейцев по дополнительным показателям и занимают четвертую строчку. У хозяев из-за дисквалификаций не сыграют защитник Деннис Хаджикадунич и полузащитник Матиас Норманн.

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