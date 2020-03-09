Матчами с участием "Зенита", "Спартака" и ЦСКА завершится 21-й тур РПЛ

ТАСС, 9 марта. Три матча с участием "Зенита", "Спартака" и ЦСКА в понедельник завершат программу 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лидирующий в чемпионате петербургский "Зенит" примет "Уфу". Встреча, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой из Люберец, начнется в 19:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга в первом матче после зимней паузы сыграла вничью с "Локомотивом" (0:0) и продолжает лидировать в чемпионате России, имея в активе 46 очков. "Уфа" в прошлом туре на выезде уступила ближайшему преследователю "Зенита" "Краснодару" (0:2) и с 25 очками располагается на девятом месте.

"Зениту" в предстоящей встрече не помогут два центральных защитника - травмированный Эммануэль Маммана и дисквалифицированный Бранислав Иванович. Под вопросом участие в игре форвардов Сердара Азмуна, Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси. Команда из Санкт-Петербурга в нынешнем чемпионате не потерпела ни одного поражения на своем поле. В составе "Уфы" матч пропустят защитники Даниил Круговой и Александр Сухов.