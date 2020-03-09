"Реал" проиграл "Бетису" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 9 марта. "Бетис" со счетом 2:1 обыграл "Реал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей мячи забили Сидней (40-я минута) и Кристиан Тельо (82). У проигравших с пенальти отличился Карим Бензема (45+3).

Француз Бензема забил 162-й гол за "Реал" в матчах национального первенства и вышел на пятое место среди самых результативных иностранцев в испанском чемпионате. Также 162 гола забил камерунец Самуэль Это'О. Лидером по этому показателю является аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, на счету которого 438 голов.

"Бетис" впервые за семь матчей одержал победу в национальном первенстве, предыдущий раз клуб брал верх 19 января, тогда был обыгран "Реал Сосьедад" (3:0).

В турнирной таблице "Бетис" идет на 12-м месте, набрав 33 очка. "Реал" упустил возможность возглавить турнирную таблицу и остался на второй строчке. В активе команды 56 очков, отставание от "Барселоны" составляет два балла. В следующем матче "Бетис" в гостях сыграет с "Севильей" 15 марта, "Реал" 13 марта примет "Эйбар".