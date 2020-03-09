"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА

ТАСС, 9 марта. "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 112:103 обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Пол Джордж, набравший 31 очко. У "Лейкерс" больше всех очков на счету нападающего Энтони Дэвиса - 30.

"Клипперс" потерпели поражение впервые за семь матчей. В последний раз клуб проигрывал 22 февраля в домашнем матче против "Сакраменто" (103:112). Для "Лейкерс" эта победа стала четвертой кряду.

В турнирной таблице Западной конференции лидируют "Лейкерс", на счету которых 49 побед в 62 матчах. "Клипперс" идут вторыми, имея в активе 43 победы в 63 играх. В следующем матче "Лейкерс" примут "Бруклин" 11 марта, "Клипперс" в этот же день на выезде сыграют с "Голден Стэйт".