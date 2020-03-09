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НХЛ

Два очка Наместникова принесли "Колорадо" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Описание
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 9 марта. "Колорадо" со счетом 4:3 победил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (17-я минута), Габриэль Ландескуг (22), Владислав Наместников (29) и Йоонас Донской (56). У проигравших отличились Джо Торнтон (12), Мелкер Карлссон (24) и Ноа Грегор (60). Наместников также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ландескуга. Теперь на счету 27-летнего российского нападающего 30 очков в текущем сезоне (16 шайб + 14 голевых пасов).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах. "Сан-Хосе" с 63 очками после 69 встреч идет 14-м. В следующем матче "Колорадо" во вторник на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Сан-Хосе" в ночь на четверг в гостях встретится с "Чикаго".

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