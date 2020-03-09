{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета Лоусона

В релизе утверждается, что запрещенное вещество попало в кровь спортсмена непреднамеренно

ТАСС, 9 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, наложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Лоусон был дисквалифицирован на четыре года в мае 2019 года. Его допинг-проба, взятая в июне 2018 года, дала положительный результат на эпитренболон, который является метаболитом запрещенного вещества тренболона, относящегося к категории анаболических стероидов. Позднее Лоусон подал апелляцию в CAS на решение World Athletics.

В релизе CAS утверждается, что запрещенное вещество попало в кровь Лоусона непреднамеренно. Вещество содержалось в пище, которую спортсмен употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста. Таким образом, на него не может распространяться дисквалификация со стороны World Athletics.

25-летний Лоусон является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал четвертым. Американец выступает не только в прыжках в длину, но в и тройном прыжке, в беге на 60 м, 100 м и 200 м.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
В Японии отложили начало чемпионата страны по бейсболу из-за коронавируса
Турнир должен был стартовать 20 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС