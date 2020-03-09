CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета Лоусона

ТАСС, 9 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, наложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Лоусон был дисквалифицирован на четыре года в мае 2019 года. Его допинг-проба, взятая в июне 2018 года, дала положительный результат на эпитренболон, который является метаболитом запрещенного вещества тренболона, относящегося к категории анаболических стероидов. Позднее Лоусон подал апелляцию в CAS на решение World Athletics.

В релизе CAS утверждается, что запрещенное вещество попало в кровь Лоусона непреднамеренно. Вещество содержалось в пище, которую спортсмен употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста. Таким образом, на него не может распространяться дисквалификация со стороны World Athletics.

25-летний Лоусон является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал четвертым. Американец выступает не только в прыжках в длину, но в и тройном прыжке, в беге на 60 м, 100 м и 200 м.