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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов считает, что не всем российским конькобежцам удалось раскрыться в сезоне-2019/20

Российские конькобежцы не смогли занять первое место в индивидуальных зачетах Кубка мира

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Некоторые российские конькобежцы не в полной мере раскрыли свой потенциал в сезоне-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Финал Кубка мира, завершившийся в голландском Херенвене в воскресенье, стал последним международным турниром в нынешнем сезоне, по его итогам определились победители индивидуальных и командных зачетов. Российские конькобежцы не смогли занять первое место в индивидуальных зачетах турнира, в зачете на дистанции 500 м второе место заняли россияне Ангелина Голикова и Виктор Муштаков, третье место в активе Ольги Фаткулиной в зачетах дистанций 500 м и 1000 м, а также Евгении Лаленковой - 1500 м, Данила Семериков стал вторым в зачете длинных дистанций. Женские команды России заняли второе место в зачетах командного спринта и командных гонок преследования.

"Были, конечно, определенные трудности, не у всех все получилось, не всем спортсменам удалось реализоваться и раскрыть свой потенциал, - сказал Кравцов. - Тренерский штаб будет размышлять над этим вопросом. Сейчас мы находимся в середине олимпийского цикла, следующий сезон у нас будет последней возможностью что-то сделать перед Играми. Уверен, тренеры и конькобежцы сделают соответствующие выводы, потому что не всем спортсменам удалось достигнуть оптимальной формы к основным соревнованиям, есть над чем работать".

"Не знаю, с чем это связано, сложно судить, сейчас мы это проанализируем, - добавил собеседник агентства. - В Кубке мира в индивидуальных зачетах не удалось нам победить, но здесь следует отметить, что это довольно своеобразная вещь. Есть спортсмены, которые не на всех этапах выступают, какие-то они пропускают в связи с подготовкой [к другим соревнованиям], поэтому Кубок мира, конечно, отражает общий уровень, но не так объективно. Основные соревнования - это все же чемпионат мира на отдельных дистанциях, который в сущности является микромоделью Олимпийских игр, проходит в то же самое время, и спортсмены всех стран стараются подойти к нему на пике формы и показать максимум своих возможностей".

На чемпионате мира на отдельных дистанциях, который прошел в США в феврале, российская сборная завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, установив собственный рекорд по количеству завоеванных наград.

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Зимние олимпийские виды спорта
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