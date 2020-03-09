"Торпедо" планирует договориться с КХЛ о сохранении размеров площадки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" планирует договориться с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) не уменьшать размеры домашней площадки перед следующим сезоном. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

В нынешнем сезоне "Торпедо" проводило домашние матчи на площадке размером 60х29 м. На совете руководителей клубов в декабре КХЛ утвердила два стандарта площадок - финский (60х28 м) и канадский (60х26 м). "Торпедо" в воскресенье завершило борьбу в Кубке Гагарина, усупив в серии первого раунда ЦСКА со счетом 0-4.

"У нас есть определенные сложности в этом плане, я буду работать в этом направлении, чтобы лига пошла нам навстречу, - сказал Харламов. - Дворец у нас довольно старый и что-либо менять там проблематично. Наверное, один метр все же погоды большой не делает, думаю, что лига отнесется к этому с пониманием. Не секрет, что в Нижнем Новгороде планируется строительство нового дворца".

Ранее о переходе с европейского на финский размер площадке объявил "Трактор". В нынешнем сезоне на европейской площадке (60х30 м) матчи проводят также "Локомотив", "Йокерит", рижское "Динамо", "Куньлунь" и "Салават Юлаев".

Начиная с 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение проводить чемпионаты мира на площадке канадских размеров.