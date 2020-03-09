{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Торпедо" будет работать над продлением контракта с хоккеистом Жафяровым

Контракт 25-летнего нападающдего с "Торпедо" истекает 30 апреля
Игрок "Торпедо" Дамир Жафяров Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игрок "Торпедо" Дамир Жафяров
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" планирует сохранить в своем составе нападающего сборной России Дамира Жафярова и будет работать над продлением его контракта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

Контракт 25-летнего Жафярова с "Торпедо" истекает 30 апреля. Команда из Нижнего Новгорода в воскресенье уступила ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершило борьбу за Кубок Гагарина (0-4).

"Жафяров - один из лидеров "Торпедо", считаю, что его вызовы в сборную России обоснованы и правильны, он своей игрой доказал, что соответствует уровню национальной команды. Это также плюс и для [главного тренера "Торпедо"] Дэвида Немировски, который нашел какие-то ключи и правильно его использовал. Будем работать над вопросом продления контракта, он парень молодой, и права на него принадлежат "Торпедо". Будем стремиться сохранить костяк команды", - отметил Харламов.

Также 30 марта контракт истекает у Немировски. "Тренеры - это немножко другая тема. Мы будем общаться и разговаривать, надо понять, есть ли желание продолжать работать у самого Дэвида. Немного надо подождать", - сказал генеральный директор "Торпедо".

В нынешнем сезоне Жафяров набрал 37 (17 голов + 20 передач) очков в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка в плей-офф. За сборную России в Евротуре нападающий "Торпедо" провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка. Немировски возглавляет нижегородскую команду с начала прошлого сезона. Под его руководством "Торпедо" дважды вышло в плей-офф, но не сумело преодолеть барьер первого раунда.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Гендиректор "Торпедо": в плей-офф команда показала, что может играть с ЦСКА на равных
Нижегородский клуб в первом раунде плей-офф уступил в серии с ЦСКА со счетом 0-4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС