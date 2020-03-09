"Торпедо" будет работать над продлением контракта с хоккеистом Жафяровым

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" планирует сохранить в своем составе нападающего сборной России Дамира Жафярова и будет работать над продлением его контракта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

Контракт 25-летнего Жафярова с "Торпедо" истекает 30 апреля. Команда из Нижнего Новгорода в воскресенье уступила ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершило борьбу за Кубок Гагарина (0-4).

"Жафяров - один из лидеров "Торпедо", считаю, что его вызовы в сборную России обоснованы и правильны, он своей игрой доказал, что соответствует уровню национальной команды. Это также плюс и для [главного тренера "Торпедо"] Дэвида Немировски, который нашел какие-то ключи и правильно его использовал. Будем работать над вопросом продления контракта, он парень молодой, и права на него принадлежат "Торпедо". Будем стремиться сохранить костяк команды", - отметил Харламов.

Также 30 марта контракт истекает у Немировски. "Тренеры - это немножко другая тема. Мы будем общаться и разговаривать, надо понять, есть ли желание продолжать работать у самого Дэвида. Немного надо подождать", - сказал генеральный директор "Торпедо".

В нынешнем сезоне Жафяров набрал 37 (17 голов + 20 передач) очков в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка в плей-офф. За сборную России в Евротуре нападающий "Торпедо" провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка. Немировски возглавляет нижегородскую команду с начала прошлого сезона. Под его руководством "Торпедо" дважды вышло в плей-офф, но не сумело преодолеть барьер первого раунда.