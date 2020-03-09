Гендиректор "Торпедо": в плей-офф команда показала, что может играть с ЦСКА на равных

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в плей-офф Континентальной лиги (КХЛ) показало, что способно на равных конкурировать с действующим обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

"Торпедо" в первом раунде плей-офф уступило в серии с ЦСКА со счетом 0-4. На своей площадке армейцы дважды выиграли со счетом 3:0, а на выезде столичная команда оба раза победила в овертайме (2:1 и 3:2).

"В плей-офф мы попали на одну из сильнейших команд нашего чемпионата. Первая игра не задалась, вторая была намного лучше, а два домашних матча показали, что "Торпедо" может на равных конкурировать с ЦСКА, - сказал Харламов. - Я не говорю, что мы должны были проходить ЦСКА, потому что у них команда строилась несколько лет. Мы получили хороший урок, для нашей молодой команды это огромный опыт, из которого надо сделать правильные выводы и двигаться вперед".

По итогам регулярного чемпионата "Торпедо" заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Мы удовлетворены тем, что многие игроки, по сравнению с прошлым сезоном, прибавили, это не может не радовать, - сказал генеральный директор. - В чемпионате команда сыграла немножко неровно, с этим вопросом надо будет разбираться, сделать выводы, чтобы в следующем году избежать такой нестабильности. В целом выступление команды в сезоне оцениваю как удовлетворительное - мы попали в плей-офф, это уже удовлетворительный результат, на то, что мы проиграли в первом раунде, есть объективные причины".

Второй раунд Кубка Гагарина стартует 17 марта.