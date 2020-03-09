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Распространение коронавируса нового типа

Волейболисты "Факела" не полетят на матч Лиги чемпионов в Италию из-за коронавируса

Встречу планируется провести 10 марта без зрителей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Волейболисты российского клуба "Факела" из Нового Уренгоя не полетят в Италию на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Перуджей", клуб уведомил об этом Европейскую конфедерацию волейбола (CEV). Об этом ТАСС сообщили в CEV.

Ранее в CEV сообщили, что матч планируется провести 10 марта без зрителей. При этом "Факел" просил перенести игру.

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"Факел" уведомил CEV о решении не лететь на ответный матч. В ближайшее время будет принято решение", - сказал собеседник агентства.

В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое "Факел" проиграл "Перудже" со счетом 1-3.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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