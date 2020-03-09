Российские гимнасты могут пропустить этапы КМ в Штутгарте и Бирмингеме из-за коронавируса

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в этапах Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме в случае, если ситуация с коронавирусом усугубится. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Этапы Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме, на которых будут разыгрываться олимпийские лицензии в индивидуальном многоборье, пройдут с 21 по 22 марта, а также 28 марта соответственно. На турнире в Германии, в частности, должен выступить трехкратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян, в Бирмингеме - обладатель трех золотых медалей мировых первенств и действующий чемпион мира в личном многоборье Никита Нагорный. На текущий момент в Германии зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусом, в Великобритании - около 300.

"Если для нас будет хоть какой-то напряг, мы, конечно, посылать их не будем ни в Бирмингем, ни в Штутгарт, - сказала Родионенко. - Карантин - это опасно, но посмотрим, как оно будет, у нас сейчас будет пробная проверка, мы вылетаем на два ближайших этапа Кубка мира [в Баку и Дохе], посмотрим, как обойдется, но сами понимаете, для нас борьба за лицензии в отдельных видах не так важна, как многоборье. Каждый день мы ждем сообщений, находимся в напряжении. Ребята готовятся, им нужен лишний старт, конечно, но что делать".

"Если придется не ехать в Бирмингем и Штутгарт, то за лицензии в многоборье можно будет побороться только на чемпионате Европы, - добавила Родионенко. - Но дело в том, что если мужской турнир будет в Баку, где более-менее спокойная обстановка, то женский - в Париже, где все уже в напряжении. Ребята ведь бьются за место в многоборье для других, они же уже попали как командные игроки".

Ранее сборная России отказалась от выступления на этапах Кубка мира в США и Японии.