{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российские гимнасты могут пропустить этапы КМ в Штутгарте и Бирмингеме из-за коронавируса

Ранее сборная России отказалась от выступления на этапах Кубка мира в США и Японии
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в этапах Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме в случае, если ситуация с коронавирусом усугубится. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

На эту тему

Этапы Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме, на которых будут разыгрываться олимпийские лицензии в индивидуальном многоборье, пройдут с 21 по 22 марта, а также 28 марта соответственно. На турнире в Германии, в частности, должен выступить трехкратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян, в Бирмингеме - обладатель трех золотых медалей мировых первенств и действующий чемпион мира в личном многоборье Никита Нагорный. На текущий момент в Германии зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусом, в Великобритании - около 300.

"Если для нас будет хоть какой-то напряг, мы, конечно, посылать их не будем ни в Бирмингем, ни в Штутгарт, - сказала Родионенко. - Карантин - это опасно, но посмотрим, как оно будет, у нас сейчас будет пробная проверка, мы вылетаем на два ближайших этапа Кубка мира [в Баку и Дохе], посмотрим, как обойдется, но сами понимаете, для нас борьба за лицензии в отдельных видах не так важна, как многоборье. Каждый день мы ждем сообщений, находимся в напряжении. Ребята готовятся, им нужен лишний старт, конечно, но что делать".

"Если придется не ехать в Бирмингем и Штутгарт, то за лицензии в многоборье можно будет побороться только на чемпионате Европы, - добавила Родионенко. - Но дело в том, что если мужской турнир будет в Баку, где более-менее спокойная обстановка, то женский - в Париже, где все уже в напряжении. Ребята ведь бьются за место в многоборье для других, они же уже попали как командные игроки".

Ранее сборная России отказалась от выступления на этапах Кубка мира в США и Японии.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ближайшие этапы КМ по спортивной гимнастике пройдут без зрителей из-за коронавируса
Ранее российские гимнасты из-за коронавируса отказались от выступления на этапах Кубка мира в США и Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС