Хусаинов: судья ошибочно удалил футболиста ЦСКА Карпова в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и ЦСКА Владислав Безбородов принял неправильное решение, показав прямую красную карточку защитнику армейцев Вадиму Карпову. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

На 51-й минуте встречи Карпов нарушил правила в своей штрафной на полузащитнике "Ростова" Ивелине Попове. Арбитр при помощи видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти и показал полузащитнику ЦСКА прямую красную карточку. Попов реализовал пенальти и вывел свою команду вперед - 2:1.

"Это не красная карточка, потому что там был еще Игорь Акинфеев, который мог вступить в единоборство, и защитники подбегали. Но фол чистейшей воды", - сказал Хусаинов.

На 20-й минуте встречи Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА и удалил полузащитника Ильзата Ахметова.