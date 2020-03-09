Памятник Игорю Нетто будет установлен летом на стадионе "Открытие-Арена"

ТАСС, 9 марта. Памятник бывшему футболисту московского "Спартака" и сборной СССР Игорю Нетто будет открыт летом на домашнем стадионе команды "Открытие-Арена" в честь 90-летия со дня рождения игрока. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Трехметровая фигура Нетто будет готова к началу следующего сезона и расположится около трибуны С, которая названа в его честь. Автором памятника станет скульптор Филипп Рукавишников, который до этого создал памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, также установленные на стадионе.

Нетто будет изображен в форме "Спартака" с кубком СССР в руках. "Спартак" стал последним победителем турнира и получил трофей на вечное хранение.

Нетто является воспитанником школы "Спартака", на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном в течение 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за "Спартак", в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (52 - в качестве капитана), в которых отличился четыре раза. Нетто является чемпионом Олимпийских игр (1956) и Европы (1960). В 1999 году он скончался на 70-м году жизни.