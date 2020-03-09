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КХЛ

"Металлург" может предложить Мозякину должность в тренерском штабе

Контракт 38-летнего форварда истекает 30 апреля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может стать одним из тренеров команды. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Контракт 38-летнего Мозякина с "Металлургом" истекает 30 апреля.

"Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать", - сказал Ласьков.

"Мы послезавтра будем встречаться с Сергеем и разговаривать. Мы ему сделаем определенное предложение. Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе", - добавил первый вице-президент "Металлурга".

Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, кроме того, он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе "Металлурга". Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам.

"Металлург" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда из Магнитогорска уступила "Барысу" со счетом в серии 1-4.

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