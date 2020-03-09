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Единая лига ВТБ

ЦСКА обыграл в гостях "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей

ТАСС, 9 марта. Московский ЦСКА в гостях победил краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 77:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в "Баскет-Холле" в присутствии 7304 зрителей.

Больше всего очков в матче набрали баскетболисты "Локомотива-Кубани" Мантас Калниетис и Уилл Каммингс (по 17 очков). У ЦСКА наибольшее количество очков в активе Майка Джеймса (16).

Армейцы продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей, последний раз команда проиграла 6 января, уступив в гостях лидеру чемпионата подмосковным "Химкам" (80:96). Краснодарский клуб не может победить ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд, последний раз "Локомотив-Кубань" побеждал в противостоянии с ЦСКА 7 января 2018 года (90:79).

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА идет вторым, одержав 15 побед в 19 матчах, "Химки" выиграли 17 игр при одном поражении. "Локомотив-Кубань" с 13 победами в 19 встречах занимает третье место.

В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 16 марта примет "Химки", 12 марта армейцы дома сыграют с немецкой "Альбой" в матче Евролиги. "Локомотив-Кубань" 12 марта сыграет на выезде с таллинским "Калевом".

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