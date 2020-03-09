{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Руководство "Металлурга" планирует серьезно обновить состав перед следующим сезоном КХЛ

Команда завершила борьбу в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в пяти матчах "Барысу'

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" серьезно обновит состав команды перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

На эту тему
"Барыс" обыграл "Металлург" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Металлург" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда из Магнитогорска уступила казахстанскому "Барысу" со счетом 1-4 в серии.

"У нас в последних играх много человек было с травмами. По итогам сезона будем делать определенные выводы, будем смотреть. На следующий сезон будет достойная команда с большими обновлениями. Мы всегда ставим максимальные задачи, но самое главное, чтобы появилась игра" - отметил Ласьков.

После третьего матча регулярного чемпионата в отставку был отправлен чешский тренер Йозеф Яндач, его место занял Илья Воробьев. В 12 стартовых встречах "Металлург" одержал только две победы и опустился на последнее место в Восточной конференции. 11 октября пост первого вице-президента клуба покинул Геннадий Величкин, работавший в "Металлурге" на протяжении 26 лет.

"Частично можно говорить о том, что были допущены оплошности в комплектовании команды перед началом сезона. Но в таком результате много факторов, это только один из них", - сказал Ласьков.

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Сборная России по водному поло отменила сбор в Италии перед квалификацией на ОИ
Такое решение было принято из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС