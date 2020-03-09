Руководство "Металлурга" планирует серьезно обновить состав перед следующим сезоном КХЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" серьезно обновит состав команды перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Металлург" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда из Магнитогорска уступила казахстанскому "Барысу" со счетом 1-4 в серии.

"У нас в последних играх много человек было с травмами. По итогам сезона будем делать определенные выводы, будем смотреть. На следующий сезон будет достойная команда с большими обновлениями. Мы всегда ставим максимальные задачи, но самое главное, чтобы появилась игра" - отметил Ласьков.

После третьего матча регулярного чемпионата в отставку был отправлен чешский тренер Йозеф Яндач, его место занял Илья Воробьев. В 12 стартовых встречах "Металлург" одержал только две победы и опустился на последнее место в Восточной конференции. 11 октября пост первого вице-президента клуба покинул Геннадий Величкин, работавший в "Металлурге" на протяжении 26 лет.

"Частично можно говорить о том, что были допущены оплошности в комплектовании команды перед началом сезона. Но в таком результате много факторов, это только один из них", - сказал Ласьков.

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).