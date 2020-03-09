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Зимние олимпийские виды спорта

Оргкомитет не планирует отменять чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса

Соревнования пройдут в Канаде с 16 по 22 марта

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде не планирует отменять соревнования из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано около 60 случаев заражения коронавирусом. Мировое первенство пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения чемпионата мира, Skate Canada (Федерация фигурного катания Канады выступает организатором турнира - прим. ТАСС) и Международный союз конькобежцев (ISU) продолжают внимательно следить за глобальной вспышкой коронавируса, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы будем следовать указаниям Агентства общественного здравоохранения Канады по этому вопросу для защиты здоровья и обеспечения безопасности участников турнира. По состоянию на 6 марта, риск для здоровья, связанный с коронавирусом, в Канаде был оценен как низкий. Мероприятие планируется провести в соответствии с планом".

В субботу президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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Зимние олимпийские виды спорта
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