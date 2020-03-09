Сборная России по водному поло отменила сбор в Италии перед квалификацией на ОИ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло не поедет на сборы в Италию перед олимпийским квалификационным турниром из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водного пола России.

Турнир пройдет с 29 марта по 5 апреля в Роттердаме (Нидерланды).

"Мужская сборная была вынуждена отказаться от сборов из-за коронавируса. Сам турнир пройдет в установленные сроки, речи об отмене пока не идет", - сообщили в пресс-службе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.