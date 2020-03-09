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Футбол в России

Федун: "Спартаку" не хватило свежести и нормального судейства в игре с "Краснодаром"

В воскресенье в матче 21-го тура "Спартак" дома уступил "Краснодару" со счетом 0:1
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" не хватило свежести и качественной работы судейской бригады в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Встреча 21-го тура чемпионата России состоялась на стадионе "Открытие-Арена" в Москве в воскресенье и завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0. 4 марта "Спартак" в четвертьфинале Олимп - Кубка России обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время.

"Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства", - сказал Федун.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата с 25 очками после 21 тура. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом" 14 марта.

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