Гендиректор "Краснодара" Хашиг похвалил футболистов за игру со "Спартаком"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг похвалил футболистов своей команды за игру в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом Хашиг рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ари с пенальти.

"Судейство не комментирую, а "Краснодар" - молодцы", - сказал Хашиг.

"Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко в 21 матче. В следующем туре "Краснодар" 15 марта встретится на выезде с "Сочи".