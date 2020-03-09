Футболист "Спартака" Джикия отметил, что имеет вопросы к работе VAR

Федун: "Спартаку" не хватило свежести и нормального судейства в игре с "Краснодаром"

В понедельник в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:1. Единственный мяч забил Ари с пенальти. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин после нарушения в штрафной "Спартака" не прибегнул к помощи VAR.

"Судейство не комментирую, к сожалению. Есть моменты, где используют VAR, а есть, где нет. Конечно, очень много вопросов, не знаю, как там трактуют правила. Хочется, чтобы быстрее разбирались, а не смотрели по шесть минут повтор", - сказал Джикия.

"В матчах со "Спартаком" вообще не используют помощь VAR. Не знаю в чем дело, у нас не смотрят. Есть моменты, где один трактует так, другой - по-другому", - добавил капитан "Спартака".

Джикия назвал поражение "Спартака" обидным. "Не получилось забить, а "Краснодар" своим шансом воспользовался. Бывает такое, что после эмоциональных матчей, как с ЦСКА, существует небольшой спад. В целом не скажу, что мы провалили игру, мы знали, что "Краснодар" будет атаковать через центр, поэтому старались укрепить именно эти позиции", - заключил Джикия.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде сыграют с "Оренбургом".