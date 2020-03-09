Игрок "Краснодара" Сулейманов недоволен тем, что последние матчи начинал в запасе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед Шапи-Сулейманов выразил свое недовольство тренерскому штабу по поводу того, что в последних матчах он не выходит в стартовом составе. Об этом футболист заявил журналистам после победы над московским "Спартаком" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье "Краснодар" обыграл "Спартак" в гостях со счетом 1:0. Сулейманов появился на поле в середине второго тайма, также он вышел на замену в матче предыдущего тура против "Уфы" (2:0).

"План на игру заключался в атаке и прессинге, может, в первом тайме это чуть хуже получалось, во втором появились зоны, пошла открытая игра, - сказал Сулейманов. - Пенальти же был чистый, мы забили и играли больше от обороны, судейство сегодня было адекватное. Что касается претензий к игрокам "Краснодара" по поводу затяжки времени в конце матча, у Ари, например, еще до этого болели задние мышцы, это футбол, если бы "Спартак" вел, вы же не знаете, было бы так или нет".

"В клубе знают, что меня не устраивает тот факт, что я выхожу на замену, но я все доказываю, надеюсь, что в следующей игре буду играть в старте. Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Меня не устраивает роль "джокера", об этом знают в клубе, я высказал свое мнение по этому поводу, я выхожу и каждую игру доказываю", - отметил нападающий.

Сулейманов подчеркнул, что физически готов играть все 90 минут. "За неделю играли по три игры по 90 минут, я же выдерживал. Знаю, что прибавляю, в клубе тоже так говорят", - заявил футболист.

"Краснодар" вернулся на вторую строчку таблицы, набрав 41 очко в 21 матче. На данный момент отрыв от лидирующего петербургского "Зенита" составляет пять очков, позднее в понедельник завершится матч между "Зенитом" и "Уфой". "Бороться за чемпионство будем до конца, "Зенит" еще не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться, думаю, все впереди", - заключил Сулейманов.