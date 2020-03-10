В погоне за лидером. "Краснодар" приблизился к "Зениту" по итогам 21-го тура РПЛ

Отставание "Краснодара" от "Зенита" сократилось до шести очков за девять туров до конца чемпионата

ТАСС, 10 марта. В двух турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва "Краснодар" одержал две победы и почти вполовину сократил отставание от лидера чемпионата петербургского "Зенита", который дома дважды сыграл вничью, не сумев забить голов. В воскресенье в матчах 21-го тура "Краснодар" на выезде обыграл московский "Спартак", а "Зенит" дома разошелся миром с "Уфой".

Матчи 21-го тура были посвящены памяти бывшего капитана "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто, 9 января исполнилось бы 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых. Болельщики "Спартака" в честь Нетто подготовили масштабный и красочный перфоманс на домашнем матче с "Краснодаром". Красно-белые начали весеннюю часть с гостевой победы над "Динамо" (2:0). 4 марта команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал Олимп - Кубка России, обыграв ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время в матче четвертьфинала. Продлить победную серию спартаковцы не смогли, проиграв "Краснодару" со счетом 0:1. По сравнению с кубковым матчем Тедеско решил провести два изменения в стартовом составе: автор победного гола встречи с ЦСКА Джордан Ларссон вышел вместо Александра Соболева, а Николай Рассказов уступил свое место Андрею Ещенко. С первых минут появился Зелимхан Бакаев, который был заменен в перерыве встречи с ЦСКА из-за сотрясения мозга. "Спартак" избрал тактику игры на контратаках и в первом тайме имел ряд неплохих возможностей, но выйти вперед не сумел.

Во втором тайме инициатива перешла к гостям, игроки "Спартака" практически не создали опасных моментов. Гости же больше владели мячом, атаковали и на 71-й минуте встречи Илья Кутепов сбил в штрафной Маркуса Берга. Пенальти реализовал Ари. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун посетовал на судейство: "Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства", - сказал Федун ТАСС. "Краснодар" благодаря победе приблизился к "Зениту", который второй тур подряд на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга имела большое игровое преимущество во встрече с "Уфой", но воплотить его в голы не смогла. На зимний перерыв "Зенит" уходил с отрывом в 10 очков, и второе чемпионство команды Сергея Семака подряд казалось делом почти решенным. Но за два тура "Краснодар" отыграл четыре очка и отстает на шесть баллов, обострив интригу в борьбе за титул. Три пенальти в Ростове-на-Дону

Самым событийным матчем тура стала встреча между "Ростовом" и ЦСКА. Обе команды до начала матча имели в активе по 35 очков, ростовчане опережали армейцев и находились на четвертом месте по дополнительным показателям. Хозяева начали встречу активнее и создали несколько опасных моментов, а на 20-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов проиграл единоборство и сфолил в штрафной площади на Элдоре Шомуродове. Главный арбитр Владислав Безбородов расценил нарушение как фол последней надежды и показал Ахметову прямую красную карточку. "Стопроцентная красная карточка. Преднамеренные действия с целью не дать сопернику овладеть мячом в штрафной площади. Он не играл в футбол, он использовал борцовские действия", - сказал в беседе с ТАСС бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. Реализовать пенальти ростовчане не смогли, Игорь Акинфеев отразил удар Романа Еременко, который проводил первый матч против бывшего клуба. Через четыре минуты армейцы провели контратаку после углового у своих ворот, и Арнор Сигурдссон вывел гостей вперед. На 31-й минуте игры Еременко реабилитировался, забив, возможно, самый красивый гол чемпионата: освободившись от соперника, он мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч от перекладины отскочил в ворота.

Второй тайм также начался с пенальти в ворота ЦСКА и удаления в составе армейцев. Вадим Карпов нарушил правила на Ивелине Попове, после чего Безбородов, воспользовавшийся помощью системы видеоассистента рефери (VAR), назначил пенальти и удалил Карпова. Пенальти реализовал сам пострадавший. "Это не красная карточка, потому что там был еще Акинфеев, который мог вступить в единоборство, и защитники подбегали", - отметил Хусаинов. На 58-й минуте впервые за полтора года в официальном матче на поле появился полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и уже через пять минут отметился голом, увеличив преимущество "Ростова". Армейцы не сдались и продолжали атаковать даже вдевятером. На 77-й минуте после прострела вышедшего на замену Федора Чалова защитник "Ростова" Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота, на 83-й минуте Александр Саплинов нарушил правила на Алане Дзагоеве в штрафной, но Сергей Песьяков отразил удар Чалова с пенальти (нападающий не реализовал три из четырех пенальти в этом сезоне). "Ростов" удержал победный счет и по итогам тура сохранил третье место. Первый гол Комличенко принес победу "Динамо" 7 марта "Динамо" на своем поле обыграло "Тамбов" со счетом 1:0. Свой дебютный мяч за бело-голубых на 34-й минуте забил нападающий сборной России Николай Комличенко, перешедший в зимнее межсезонье из чешской "Млады Болеслав". Форвард, дважды попавший в каркас ворот в предыдущем матче со "Спартаком", вышел в стартовом составе. Комличенко отличился еще на 17-й минуте, но гол был отменен из-за того, что видеоассистент рефери усмотрел положение вне игры у нападающего.

Идущий в лидирующий группе "Локомотив" 8 марта принимал "Ахмат". Символично, что в Международный женский день Анастасия Пустовойтова вошла в состав судейской бригады в качестве резервного арбитра, став первой в истории чемпионата России женщиной, работавшей резервным судьем на матче высшего дивизиона чемпионата страны. Вопросы возникали к главному арбитру Кириллу Левникову: на 36-й минуте футболист "Ахмата" сыграл рукой в штрафной площади, но судья из Санкт-Петербурга, воспользовавшись помощью VAR, не назначил пенальти. К тому моменту "Локомотив" уже вел в счете благодаря голу Эдера. За пять минут до конца встречи "Ахмат" имел возможность уйти от поражения. Защитник железнодорожников Соломон Кверквелия был удален за игру рукой в своей штрафной, но Гильерме отразил пенальти от Фелипе Визеу. Игрой "Локомотива" с тренерском скамейки руководил старший тренер Олег Пашинин, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пропустил встречу в связи с удалением в прошлом туре чемпионата в гостевой игре против петербургского "Зенита".

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В других матчах воскресенья аутсайдер чемпионата "Сочи" одержал первую победу под руководством Владимира Федотова. Команда из Краснодарского края на своем поле со счетом 2:0 переиграла "Урал". "Рубин" потерпел первое поражение под руководством Леонида Слуцкого. Команда из Казани на своем поле проиграла "Крыльям Советов" (0:1) и опустилась на 14-е место в турнирной таблице. Матч запомнился в том числе и тем, что судья Владимир Москалев вынужден был использовать запасной монитор, чтобы посмотреть видеоповтор, так как обычный не работал. В стартовом матче тура "Оренбург" благодаря дублю Джордже Деспотовича обыграл тульский "Арсенал" (2:0). Игры 22-го тура пройдут с 13 по 16 марта. В среду "Сочи" и "Оренбург" проведут перенесенный матч 18-го тура.