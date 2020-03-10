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Чемпионат Италии по футболу остановлен до 3 апреля из-за введения карантина по всей стране

Также отменены все остальные национальные спортивные состязания
Криштиану Роналду EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 10 марта. Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

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В понедельник Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии призвал правительство отменить все спортивные мероприятия из-за коронавируса. Международные турниры, проходящие в Италии, не попадают под юрисдикцию НОК страны.

Отмечается, что допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня при условии обеспечения мер предосторожности.

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии были перенесены на неделю и сыграны 8 и 9 марта при пустых трибунах, среди них встреча "Ювентуса" и "Интера" (2:0). Ранее по причине коронавируса были отменены четыре игры 25-го тура. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус", набравший 63 очка после 62 матчей, на один балл от него отстает "Лацио", на девять - имеющий игру в запасе "Интер".

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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