Чемпионат Италии по футболу остановлен до 3 апреля из-за введения карантина по всей стране

ТАСС, 10 марта. Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

В понедельник Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии призвал правительство отменить все спортивные мероприятия из-за коронавируса. Международные турниры, проходящие в Италии, не попадают под юрисдикцию НОК страны.

Отмечается, что допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня при условии обеспечения мер предосторожности.

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии были перенесены на неделю и сыграны 8 и 9 марта при пустых трибунах, среди них встреча "Ювентуса" и "Интера" (2:0). Ранее по причине коронавируса были отменены четыре игры 25-го тура. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус", набравший 63 очка после 62 матчей, на один балл от него отстает "Лацио", на девять - имеющий игру в запасе "Интер".