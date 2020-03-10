Передача Дадонова помогла "Флориде" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (37-я минута) и Бретт Коннолли (45). У проигравших отличился Колтон Парайко (32). В эпизоде с шайбой Хоффмана голевой пас сделал 30-летний российский нападающий Евгений Дадонов. Теперь на его счету 47 очков в текущем сезоне (25 шайб + 22 результативные передачи).

"Флорида" поднялась на десятое место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 69 матчах. "Сент-Луис" с 92 очками в 70 встречах лидирует на Западе. В следующем матче "Флорида" в ночь на пятницу на выезде будет противостоять "Далласу". "Сент-Луис" в четверг доиграет гостевую встречу против "Анахайма", которая была прервана 12 февраля в первом периоде при счете 1:1 из-за сердечного приступа 36-летнего защитника действующих чемпионов НХЛ Джея Боумистера.

В другом матче игрового дня "Виннипег" дома обыграл "Аризону" со счетом 4:2.