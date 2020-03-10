Оргкомитет ЧМ по фигурному катанию пока не планирует проводить турнир без зрителей

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале пока не планируется проводить без зрителей из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом. Мировое первенство пройдет с 16 по 22 марта. Ранее в оргкомитете заявляли, что вариант отмены турнира пока не рассматривается. При этом министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн отметил, что окончательное решение будет принимать правительство.

"Границы Канады остаются открытыми для иностранных гостей, - говорится в сообщении. - Билеты на чемпионат мира не подлежат возврату. Поскольку ситуация меняется стремительно, мы продолжаем следить за ее развитием вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) и будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Агентства общественного здравоохранения Канады".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.