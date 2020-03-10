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В Мурманской области из-за коронавируса отменили международные соревнования "Лыжня дружбы"

Глава региона Андрей Чибис также рекомендовал мурманчанам воздержаться на некоторое время от поездок в Финляндию и Норвегию

МУРМАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Гонка "Лыжня дружбы", традиционно проходившая по территории России, Норвегии и Финляндии, в этом году не состоится по решению властей из-за распространения коронавируса. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области во вторник глава региона Андрей Чибис.

"Число заражений коронавирусной инфекцией в соседних с Мурманской областью Норвегией и Финляндией растет. Мы приняли решение отменить "Лыжню дружбы", которая должна была состояться в этом году 14 марта, из-за распространения коронавируса. Думаю, соседи нас поймут", - сказал Чибис.

Чибис также рекомендовал мурманчанам воздержаться на некоторое время от поездок в Финляндию и Норвегию. Число заболевших коронавирусом в Норвегии приближается к 200. В Мурманской области, по данным Минздрава, ни одного случая заболевания не зарегистрировано.

"Лыжня дружбы" - традиционная массовая лыжная гонка стран Баренцева региона, в этом году она должна была состояться 14 марта и стать 22-й по счету. Это одно из самых массовых мероприятий "Праздника Севера". 12-километровая трасса пролегает по территории трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Этот праздник стал символом дружбы спортсменов и жителей стран Баренцева региона, участие в нем не требует виз и паспортов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, заразились 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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