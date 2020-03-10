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Бокс

Боксер Гассиев может провести дебютный поединок в супертяжелом весе в России

Дебют спортсмена в супертяжелом весе должен был состояться в феврале

АГАФОНИХА /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может провести дебютный поединок в супертяжелом весе в России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Один из вариантов - проведение следующего боя Мурата в России", - сказал собеседник агентства.

Дебют Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться в феврале, однако в очередной раз был перенесен. Основной причиной в команде россиянина назвали проблемы с подготовкой.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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