Боксер Гассиев может провести дебютный поединок в супертяжелом весе в России

АГАФОНИХА /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может провести дебютный поединок в супертяжелом весе в России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Один из вариантов - проведение следующего боя Мурата в России", - сказал собеседник агентства.

Дебют Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться в феврале, однако в очередной раз был перенесен. Основной причиной в команде россиянина назвали проблемы с подготовкой.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.