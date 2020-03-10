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Российские боксеры приняли меры предосторожности перед отъездом в Лондон на отбор к ОИ

По словам тренера женской команды Ивана Шидловского, вместе со сборной на турнир отправятся доктора

АГАФОНИХА /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России по боксу приняла меры предосторожности в связи с ситуацией с коронавирусом перед выездом в Лондон на олимпийский отборочный турнир. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер женской команды Иван Шидловский.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта.

"У нас нет проблем перед выездом, - сказал Шидловский. - Необходимые меры предосторожности мы приняли. С нами едут психологи и доктора, так что здесь тоже проблем нет".

По состоянию на 8 марта в Великобритании подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. Двое заболевших умерли. В обоих случаях это были пожилые люди, страдавшие также другими болезнями.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
Олимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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