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Футбол в России

Гендиректор "Уфы" поздравил вратаря Беленова с вхождением в клуб Льва Яшина

Голкипер сыграл сотый матч в карьере на ноль

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поздравил вратаря команды Александра Беленова с вхождением в клуб Льва Яшина (голкиперы, которые сыграли 100 и более матчей "на ноль"). Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник "Уфа" в гостях сыграла вничью с петербургским "Зенитом" (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала сотой для 33-летнего Беленова, в которой он не пропустил.

"Мы понимали, что нам предстоит играть без мяча и что матч будет тяжелым, - сказал Газизов. - Команда сыграла организованно, о чем их и просил тренерский штаб. Терпели, у нас был контратаки хорошего качества, были моменты и у "Зенита" - по моментам на ничью наиграли. Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем "на ноль", он вошел в клуб Льва Яшина".

"Пусть Саша дальше устанавливает рекорды. Он один из лидеров команды, последний и надежный страж. Он опытный вратарь, надеюсь, что еще долго будет помогать нашей команде", - отметил генеральный директор "Уфы".

Клуб Льва Яшина является символическим клубом, в который входят вратари, выступавшие за клубы России и СССР и сыгравшие 100 матчей и более без пропущенных голов. Беленов стал 30-м членом клуба Льва Яшина.

Беленов перешел в "Уфу" в 2017 году, он провел 99 матчей в составе команды. Ранее голкипер выступал за белгородский "Салют", московский "Спартак", краснодарскую "Кубань" и махачкалинский "Анжи".

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