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Бокс

Гассиев в ближайшее время получит лицензию Федерации бокса России

Ранее в команде спортсмена сообщили ТАСС, что Гассиев может провести первый поединок в супертяжелом весе в России

АГАФОНИХА /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира Мурат Гассиев в ближайшее время получит лицензию Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее в команде спортсмена сообщили ТАСС, что Гассиев может провести первый поединок в супертяжелом весе в России. Для его проведения необходима лицензия Федерации бокса России.

"В ближайшее время Мурат получит лицензию Федерации бокса России", - сказал собеседник агентства.

Дебют Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться в феврале, однако в очередной раз был перенесен. Основной причиной в команде россиянина назвали проблемы с подготовкой.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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Бокс
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