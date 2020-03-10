Президент ФК "Оренбург" Кияев заявил, что останется в клубе до конца сезона

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев останется на посту как минимум до конца сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил ТАСС.

"Я еще остаюсь президентом, до конца сезона я работаю в клубе. Дальше будет видно. Сейчас самое главное - решить задачи команды на это сезон, то есть остаться в РПЛ", - заявил Кияев.

17 февраля ПАО "Газпром" провело ряд кадровых перестановок и структурных изменений. Среди прочего было объявлено об уходе на пенсию 61-летнего Кияева.

"Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.