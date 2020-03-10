БК "Монпелье" отказался от поездки в Россию на матч Евролиги с УГМК из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Французский баскетбольный клуб "Монпелье" не поедет на гостевой матч 1/4 финала женской Евролиги с екатеринбургским УГМК из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Монпелье".

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому прибывших в столицу туристов из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании будут отправлять на домашний карантин сроком на 14 дней. Встреча УГМК и "Монпелье" должна была пройти в среду.

"Многие спортивные делегации, опасаясь, что их спортсмены, технический персонал и сопровождающие их лица окажутся в изоляции на российской земле, отказались от поездки в Россию. Мы можем только следовать письму с рекомендациями посольства Франции в Москве. Мы вынуждены отказаться от визита, несмотря на наши спортивные амбиции и страсть, которая движет нами", - говорится в заявлении.

По последним данным, число заразивших коронавирусом во Франции достигло 1412, умерли 25 заболевших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.