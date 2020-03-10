{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минспорте РФ с пониманием отнеслись к отмене турнира по дзюдо в Екатеринбурге

Соревнования были отменены из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Министерство спорта РФ с пониманием отнеслось к решению Международной федерации дзюдо (IJF) об отмене международного турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее исполнительный комитет IJF принял экстренное решение отменить все олимпийские квалификационные соревнования до 30 апреля 2020 года из-за коронавируса. В число отмененных соревнований вошел турнир "Большой шлем", который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси и Анталье.

"С учетом кризиса, вызванного коронавирусом, а также ухудшения ситуации во многих странах, любые поездки и публичные мероприятия становятся все более рискованными. Исполком IJF принял экстренное решение незамедлительно отменить все соревнования в календаре IJF вплоть до 30 апреля 2020 года. С сожалением информирую вас, что это решение также касается турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге", - говорится в письме президента IJF Мариуса Визера к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

"Министерство спорта с пониманием относится к принятому решению и выражает признательность IJF и организационному комитету турнира в Екатеринбурге за сотрудничество", - говорится в сообщении Минспорта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФК "Оренбург" Кияев заявил, что останется в клубе до конца сезона
По его словам, главная задача клуба на концовку сезона - сохранить место в РПЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС