В Минспорте РФ с пониманием отнеслись к отмене турнира по дзюдо в Екатеринбурге

ТАСС, 10 марта. Министерство спорта РФ с пониманием отнеслось к решению Международной федерации дзюдо (IJF) об отмене международного турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее исполнительный комитет IJF принял экстренное решение отменить все олимпийские квалификационные соревнования до 30 апреля 2020 года из-за коронавируса. В число отмененных соревнований вошел турнир "Большой шлем", который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси и Анталье.

"С учетом кризиса, вызванного коронавирусом, а также ухудшения ситуации во многих странах, любые поездки и публичные мероприятия становятся все более рискованными. Исполком IJF принял экстренное решение незамедлительно отменить все соревнования в календаре IJF вплоть до 30 апреля 2020 года. С сожалением информирую вас, что это решение также касается турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге", - говорится в письме президента IJF Мариуса Визера к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

"Министерство спорта с пониманием относится к принятому решению и выражает признательность IJF и организационному комитету турнира в Екатеринбурге за сотрудничество", - говорится в сообщении Минспорта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.