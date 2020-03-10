Комиссар НХЛ Беттмэн считает, что говорить об отмене матчей лиги из-за коронавируса рано

ТАСС, 10 марта. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн считает преждевременным разговоры о переносе или отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. Комментарий Беттмэна приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Toronto Sun.

Ранее советник округа Санта-Клара (штат Калифорния, США) Джеймс Уильямс на пресс-конференции заявил, что на территории округа со среды вводится запрет на проведение любых мероприятий с численностью более 1 тыс. человек. Эта мера повлияет на проведение оставшихся домашних матчей регулярного чемпионата НХЛ клуба "Сан-Хосе", об окончательном решении о проведении встреч пока не сообщается. Регулярный чемпионат должен завершиться 4 апреля.

"На данный момент рано говорить о том, будут ли у нас матчи без зрителей или часть игр придется отменить совсем. Какой-то вариант решения выбирать пока преждевременно, но нужно признать, что ситуация развивается очень быстро", - сказал Беттмэн.

"Каждый день приносит все больше новостей, мы на связи с Министерством здравоохранения Канады и центром по контролю и профилактике заболеваний. В такой обстановке у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать", - добавил комиссар НХЛ.

В США число заболевших, по последним данным, превысило 500 человек. Более 20 инфицированных умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, заразились 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.