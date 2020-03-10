РФС не получал информации об изменении планов проведения матча Молдавия - Россия

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Молдавская федерация футбола не уведомляла Российский футбольный союз (РФС) об изменениях в планах проведения товарищеского матча между национальными сборными из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РФС.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране введен полный запрет на проведение массовых мероприятий.

"Молдавская федерация футбола не сообщала РФС об изменении планов по проведению матча", - сообщили в пресс-службе.

Игра Молдавия - Россия должна пройти 31 марта в Кишиневе, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы. В рамках подготовки россияне также сыграют со шведами (28 марта, Стокгольм), поляками (2 июня, Варшава) и сербами (7 июня, Москва).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.