Гендиректор "Зенита": ничью с "Уфой" можно связать с недостаточной концентрацией игроков

"Зенит" в понедельник на домашнем поле сыграл с "Уфой" вничью со счетом 0:0. После возобновления чемпионата петербургская команда набрала два очка, предыдущий матч с "Локомотивом" также завершился нулевой ничьей. Кроме того, "Зенит" обыграл в гостях грозненский "Ахмат" (2:1 - в дополнительное время) в 1/4 финала Олимп - Кубка России.

"Результат и содержание игры неудовлетворительное. Может быть, причиной этому являются недостаточная концентрация и самоотдача игроков в каждом эпизоде. "Уфа" играла в оборонительный футбол, огрызалась опасными контратаками и могла три раза забить в первом тайме. Во втором тайме Андрею Луневу (вратарь "Зенита" - прим. ТАСС) пришлось вынимать мяч из дальнего верхнего угла своих ворот", - сказал Медведев.

"Поэтому команда будет серьезно готовиться к следующему матчу с "Уралом". Уже говорили, что судьба чемпионата решена, но, как вы видите, был отрыв в 10 очков, а стал - шесть. Это две игры, поэтому никогда не надо успокаиваться, нужно готовиться к каждому матчу и играть "от ножа", - добавил Медведев.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав в 21 матче 47 очков. На шесть очков от него отстает "Краснодар", третье место с 38 очками занимает "Ростов". В следующем туре "Зенит" дома встретится с екатеринбургским "Уралом" 14 марта.