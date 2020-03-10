Александр Медведев: падение рубля пока не выглядит чувствительным для ФК "Зенит"

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешнее падение рубля в связи с сильнейшим обвалом цен на нефть пока не выглядит драматическим для футбольного клуба "Зенит". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Рубль утром 9 марта резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

"У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства. Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал Медведев.

24 декабря 2014 года клубы Российской премьер-лиги и сама лига приняли меморандум "О мерах по поддержке профессионального футбола в условиях финансового кризиса" в связи с увеличением курса валют - на тот момент курс доллара США составлял 54,56 рубля, курс евро - 66,75 рубля. Тогда стороны договорились обратиться к игрокам, их агентам и иным представителям с предложением установить единые "корпоративные" курсы валют для расчетов по заработной плате, номинированной в долларах или евро, в размерах 45 рублей за доллар США и 55 рублей за евро. Меморандум действовал до 30 июня 2015 года.

"В одну реку два раза трудно входить. Будем обсуждать с коллегами любые полезные инициативы, которые позволят не только сохранить, но и развивать наш футбол", - отметил Медведев.