Газизов: клубы РПЛ должны принять меры в случае продолжения падения курса рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должны будут принять меры, если падение курса рубля продолжится. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Рубль утром 9 марта резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

"Я думаю, что стоит подождать, если ситуация будет ухудшаться, то она будет требовать определенных решений, нужно будет предпринять меры. Но пока нужно смотреть, этой истории только пару дней", - сказал Газизов.

24 декабря 2014 года клубы РПЛ и сама лига приняли меморандум "О мерах по поддержке профессионального футбола в условиях финансового кризиса" в связи с увеличением курса валют - на тот момент курс доллара США составлял 54,56 рубля, курс евро - 66,75 рубля. Тогда стороны договорились обратиться к игрокам, их агентам и иным представителям с предложением установить единые "корпоративные" курсы валют для расчетов по заработной плате, номинированной в долларах или евро, в размерах 45 рублей за доллар США и 55 рублей за евро. Меморандум действовал до 30 июня 2015 года.