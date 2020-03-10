Испанец Хоакин Капаррос возглавил сборную Армении по футболу

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Испанский специалист Хоакин Капаррос назначен главным тренером сборной Армении по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

Соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 30 ноября 2021 года. На этом посту он сменил Абраама Хашманяна, который ушел в отставку в начале февраля после выборов нового руководства федерации.

Последним местом работы Капарроса была испанская "Севилья", он исполнял обязанности главного тренера команды в концовке сезона-2018/19.